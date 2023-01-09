09 января 2023, 22:14
Легкоатлет Шубенков решил получить статус нейтрального спортсмена
Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков признался, что планирует получить статус нейтрального спортсмена. Об этом сообщил RT.
По словам Шубенкова, он подал заявку на нейтральный статус в прошлом году, но тогда ее не рассмотрели.«Сейчас буду все выяснять», — добавил атлет.
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Из-за ситуации на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать представителей России и Белоруссии к участию в состязаниях. Большинство согласилось с этим. Некоторые из федераций разрешили участие россиян и белорусов под нейтральным флагом.
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