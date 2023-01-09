Спорт 09 января 2023, 22:14 Легкоатлет Шубенков решил получить статус нейтрального спортсмена

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Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков признался, что планирует получить статус нейтрального спортсмена. Об этом сообщил RT.

По словам Шубенкова, он подал заявку на нейтральный статус в прошлом году, но тогда ее не рассмотрели.

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Из-за ситуации на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать представителей России и Белоруссии к участию в состязаниях. Большинство согласилось с этим. Некоторые из федераций разрешили участие россиян и белорусов под нейтральным флагом.

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