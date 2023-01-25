Спорт 25 января 2023, 16:07 Легкоатлет Максим Бабенко-Кудрявцев посоветовал, что надеть на зимнюю пробежку

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Любители бега редко делают паузу в зимнее время, но важно выбирать одежду с учетом погодных условий. Об этом Lenta.ru сообщил мастер спорта по легкой атлетике Максим Бабенко-Кудрявцев.

Он подчеркнул, что одежда должна быть теплой и не сковывающей движения. Также перед пробежкой крайне важно делать разминку, чтобы разогреть тело и мышцы.

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«Понадобятся термобелье, влагоотводящие вещи, специальные легкие, но теплые головные уборы. Обувь для бега зимой отличается более плотными материалами, более высокой платформой и протектором подошвы», — отметил Максим Бабенко-Кудрявцев.