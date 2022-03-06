Легионеры Оливер Каски и Вилле Покка отказались играть за хоккейный клуб «Авангард»

Хоккеисты Оливер Каски и Вилле Покка, которые ранее выступали за омский «Авангард», приняли решение отказаться от контракта с клубом. Спортсмены вернутся на родину, в Финляндию. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Федерация хоккея Финляндии настояла на том, чтобы Каски и Покка отказались от участия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На данный момент спортсмены уже поставили в известность о своем уходе главу правления «Авангарда» Александра Крылова.