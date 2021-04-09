Легенды хоккея сыграли за северным полярным кругом

Более 10 золотых медалей Олимпийских игр завоевали легенды хоккея, сыгравшие в благотворительном матче в Норильске.

Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Александр Могильный, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов и другие прославленные игроки продемонстрировали своё мастерство в городе, расположенном в 300 километрах севернее полярного круга. Команде легенд противостояли лучшие игроки Ночной хоккейной лиги из Заполярья. Ведущим матча стал популярный комментатор Дмитрий Губерниев.

Первый период легенды выиграли 6:2, по дублю сделали Шепелев и Могильный. Во втором хозяева сократили отставание — 7:4 во многом благодаря великолепной игре 53-летнего вратаря Николая Кондрацкого. Итоговый счёт встречи — 12:7, а ещё один дубль у легенд сделал Жамнов.

«Главный итог таких матчей — яркие эмоции и новый импульс для развития хоккея и не только. Норильск — город труженик, который в непростых климатических условиях производит продукцию необходимую всему миру. Сегодня мы мы побывали на производстве, и то, что я увидел, впечатляет. Уверен, что в ближайшие пять лет Норильск станет самым благоустроенным и экологичным городом как минимум за Полярным кругом и в Сибири, — отметил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Это был уже четвертый благотворительный хоккейный матч в Норильск. Как и всегда, все собранные средства были удвоены компанией «Норникель» и пойдут на развитие хоккея в Заполярье. Общая сумма по итогам всех матчей составила более 11 миллионов рублей.

Программа визита легенд в Заполярье была насыщенной. Хоккеисты и Дмитрий Губерниев посетили рудник «Комсомольский» — одно из крупнейших предприятий в мире по добыче медно-никелевой руды. Олимпийские чемпионы Владимир Мышкин, Андрей Коваленко и Евгений Давыдов провели мастер-класс для юных игроков.

Кроме этого звезды хоккея пообщались с болельщиками в новом спорткомплексе «Айка», который был открыт в декабре прошлого года при поддержке «Норникеля». Отметим, что в марте президент компании Владимир Потанин заявил, что «Норникель» дополнительно выделит 150 миллиардов рублей на развитие Норильска, помимо уже реализуемых программ в рамках соглашения с руководством Красноярского края и города. Можно не сомневаться, что и развитию спорта в них уделено особое внимание.

Дмитрий Губерниев также провел урок для учеников «Медиашколы в Заполярье». «К любому репортажу нужно готовиться. А ещё — не бояться задавать вопросы. У нас был такой случай на Олимпийских играх 2006 года: корреспондент отвлёкся от гонки и прямо в прямом эфире спросил у спортсменки, какое место она заняла. Она в шоке стоит, никто не понимает, что происходит. А надо было всего лишь без микрофона заранее подойти и уточнить все, чего не знаешь. Лучше ты спросишь — и будешь выглядеть дураком перед одним человеком. Чем перед зрителями целой страны», — шутливо поделился опытом знаменитый ведущий.

Источник фото: телеканал «360»

Цифровые технологии помогли усилить и без того звездный состав участников мероприятия. Легендарный нападающий Павел Буре, участвовавший в предыдущих матчах, в этот раз не смог посетить в Норильск, но запустил в социальных сетях конкурс для любителей хоккея в Заполярье. Судя по тому, как конкурсанты повторяли трюк «Русской ракеты», и какой бой норильчане дали на льду легендам, можно сказать о том, что развитие хоккея в Заполярье на верном пути.