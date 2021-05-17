Легендарный капитан ХК «Торпедо» умер в возрасте 76 лет

Представители хоккейного клуба «Торпедо» объявили о смерти легендарного капитана команды Александра Федотова на 77-м году жизни. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, прощание с Федотовым состоится во Дворце спорта имени Коноваленко. Позднее будут известны дата и время траурной церемонии. Отмечается, что в 1970 году Федотов был признан лучшим советским хоккеистом. Чемпионом Всемирной зимней универсиады он стал в 1972 году. В 1977 году спортсмен завершил профессиональную карьеру и занял пост руководителя детской школы «Торпедо» и наставником заволжского «Мотора».