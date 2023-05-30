Спорт 30 мая 2023, 19:28 Легендарный игрок «Спартака» попал в реанимацию Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов: клуб поддержит попавшего в реанимацию Гаврилова пресс-служба футбольного клуба «Спартак»

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Легендарный футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию после перенесенного инсульта, рассказал ТАСС его сын. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что клуб на связи с родными спортсмена и главврачом больницы.

Зеленов подчеркнул — в «Спартаке» знают, что Юрий Гаврилов оказался в реанимации.

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«Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», — рассказал руководитель пресс-службы столичного клуба.

Юрий Гаврилов отметил 70-летний юбилей 3 мая. Он выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год, сыграл в составе москвичей 347 матчей и забил 115 голов, сообщила пресс-служба красно-белых.

Легендарный футболист становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1983 года, в 1979-м стал чемпионом страны, пять раз выигрывал серебряные медали, а также играл за сборную Советского Союза, принимал участие в Чемпионате мира-1982.

Юрий Гаврилов входит в число игроков «Спартака», отличившихся за команду 100 и более раз. В марте сотый гол в составе москвичей забил нидерландский нападающий Квинси Промес.