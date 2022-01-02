Легендарный футболист Роналдо заразился коронавирусом

Двукратный чемпион мира в составе бразильской футбольной сборной Роналдо заразился коронавирусной инфекцией. Он болеет в легкой форме и заключил себя на самоизоляцию.

Согласно Twitter-аккаунту принадлежащего ему клуба «Крузейро», в настоящее время футболист хорошо себя чувствует. Однако он не сможет побывать на мероприятиях в честь 101-летия ФК.

«В скором времени мы опубликуем новый график приезда в Белу-Оризонти, выступлений, встреч и пресс-конференции», — добавили в клубе.

Ранее ковид одолел также такого футбольного титана, как нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Также положительный результат теста получили еще трое игроков ПСЖ — заразу подхватили испанские защитник Хуан Бернат и голкипер Серхио Рико, а также полузащитник француз Натан Битюмазаля. Все они оказались в итоге на самоизоляции.

Еще одна мировая звезда, бразилец Неймар, продолжит проходить лечение у себя на родине до 9 января — от травмы голеностопа. В последний раз его унесли с поля на носилках.