Легендарный футболист оценил шансы сборной России против Словакии и Словении

Легенда российского футбола Александр Мостовой прокомментировал предстоящие матчи национальной сборной против Словакии и Словении. По его словам, одержать победу в обеих играх будет не так просто. Об этом написала Lenta.ru.

«Сейчас наша команда находится в непонятном состоянии. Сборная Словакии — крепкая команда. Не стоит забывать, что мы проиграли им в гостях. У них в составе много футболистов, которые выступают в добротных европейских клубах. Сборная Словакии понимает, что это последний шанс остаться в борьбе за путевку на чемпионат мира. Словения — тоже не подарок. Они прилично нас потрепали, когда был первый матч в Сочи. Я думаю, что наша команда потеряет очки в этих играх», — сообщил Мостовой.

Сборная России по футболу сыграет со Словакией 8 октября в Казани. Встреча со сборной Словении состоится 11 октября в Мариборе.