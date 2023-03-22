22 марта 2023, 14:05
Легендарный чемпион НБА Уиллис Рид-младший умер в возрасте 80 лет
Бывший американский профессиональный баскетболист и тренер, двукратный чемпион НБА и центровой игрок «Нью-Йорка» Уиллис Рид-младший скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Post.
Отмечается, что баскетболист дважды признавался лучшим игроком финала НБА, всю свою спортивную карьеру он провел в составе команды «Никс».
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По данным «Известий», Уиллис Рид после завершения профессиональной карьеры работал главным тренером разных команд.
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