Легендарного Льва Яшина номинировали на звание лучшего вратаря в истории футбола

Советский вратарь Лев Яшин номинирован на звание лучшего голкипера в истории футбола. Новую «команду мечты» в этот раз собирает французское издание France Football.

Голосовать за лучших футболистов будут 117 журналистов из главных мировых СМИ, сообщает «Газета.ру». В каждой номинации представлены десять игроков. У Льва Яшина серьезные конкуренты. Вместе с советским вратарем за звание лучшего голкипера будут бороться итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, немцы Мануэль Нойер и Зепп Майер, голландец Эдвин ван дер Сар, датчанин Петер Шмейхель, камерунец Тома Н’Коно, испанец Икер Касильяс и англичанин Гордон Бэнкс.

Лев Яшин стал единственным вратарем, который получил «Золотой мяч», учрежденный изданием France Football. Кроме того, голкипер уже не раз входил в символическую сборную лучших игроков мира. Например, в 2016 году его включил в сборную всех времен голландский форвард и тренер Йохан Кройф, который описал свою «сборную мечты» в автобиографии, сообщают «Известия». Вместе с Яшиным в команде оказались Франц Беккенбауэр, Хосеп Гвардиола, Руд Крол, Гарринча, Диего Марадона, Пеле и Пит Кейзер.