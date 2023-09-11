Спорт 11 сентября 2023, 20:30 Легенда волейбола Борщ попал в больницу после дня рождения Чемпиона СССР по волейболу Виктора Борща госпитализировали с переломом РИА «Новости»

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Советского волейболиста и тренера Виктора Борща экстренно госпитализировали. В одну из больниц Подмосковья он попал с закрытым переломом шейки бедра, сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, 9 сентября Борщ отмечал свой 75-летний юбилей. В больнице он оказался на следующий день после дня рождения.

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Несчастный случай произошел с заслуженным спортсменом на даче в Химках, уточнил Пятый канал. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Виктор Борщ — советский волейболист и волейбольный тренер, игрок сборной СССР. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 1972 года и девятикратным чемпионом СССР.

Ранее народный артист России Юрий Стоянов в беседе с «360» опроверг новости о своей госпитализации, отметив, что с ним все в порядке. По его словам, кто-то увидел артиста на сдаче анализов и «решил на этом хайпануть».