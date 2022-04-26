Легенда российского бокса Костя Цзю прокомментировал бой сына Тимофея в США

Бывший абсолютный чемпиона мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал выступление своего сына Тимофея, который сразился с американцем Терреллом Гоше в США. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Цзю отметил, что еще один бой перед титульным его сыну не особо и не нужен, поскольку он уже является первым номером в рейтинге.

«Теоретически, он уже номер один. Сейчас будет объединительный бой между соперниками — Джермеллом Чарло и Брайаном Карлосом Кастаньо, и победитель этой встречи должен встретиться с Тимофеем как с number one contender (первым номером рейтинга)», — отметил бывший боксер.

Он также добавил, что находится с сыном на связи каждый день. Иногда дает ему свои советы по поводу того или иного боя.

«Тимоха — думающий боксер. Он создает то давление, которое делал я. Мы на связи практически каждый день. Во время подготовки каждый день выходили на связь. Я записывал, как я бы хотел вести бой, и мы затем сравнивали это дело», — заключил Цзю.

Бой между Тимофеем Цзю и Терреллом Гоше состоялся в ночь с 26 на 27 марта на арене The Armory в американском Миннеаполисе. После 12 раудов Цзю удалось одержать победу над американцем.