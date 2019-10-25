  • Ледовый каток построят в Люберцах в следующем году. В нем появятся секции хоккея и фигурного катания

    25 октября 2019, 15:46

    Екатерина Филимонова, Юлия Смирнова

    В люберецком поселке Томилино на месте, где сейчас находится стадион, построят ледовый каток. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики Московской области.
    Ледовый каток построят в Люберцах в следующем году. В нем появятся секции хоккея и фигурного катания

    Разрешение на строительство, которое включает в себя реконструкцию существующего на этом месте стадиона, уже получено. Его выдало Министерство жилищной политики региона. Завершение строительства ледового катка намечено на будущий год.

    Стадион в поселке Томилино находится в неприглядном состоянии и не используется, поэтому реконструкция спортивного объекта необходима.

    «Завершение строительства ледового катка запланировано на второй квартал 2020 года. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», — уточнила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

    Глава Минжилполитики Московской области особо подчеркнула, что на объекте будет создано около 50 новых рабочих мест.

    На ледовом катке будут организованы секции хоккея и фигурного катания.

    Площадь спортивного объекта составит около 5 тысяч квадратных метров. Застройщик — АО «Строймонтаж».