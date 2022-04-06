Ледяхов назвал Бакаева лучшим игроком «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Экс-хавбек «Спартака» Игорь Ледяхов обсудил со «Спорт-Экспрессом» поражение «красно-белых» от столичного «Локо» со счетом 1:0 в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я так и не понял, почему заменили Бакаева. Он же в этом матче был лучшим у „Спартака“», — цитирует Ледяхова «Газета.ru».

По его словам, если этим летом Бакаев уйдет из «Спартака», то для команды это станет большой потерей. По мнению футболиста, игроками уровня Бакаева разбрасываться нельзя.