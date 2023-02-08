Спорт 08 февраля 2023, 23:35 Леброна Джеймса признали лучшим бомбардиром в истории НБА

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Лучшим бомбардиром в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признали форварда баскетбольного клуба «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Об этом сообщило ИА НСН.

Спортсмен за время своей карьеры смог набрать 38 390 очков. Он обошел Карима Абдул‑Джаббара, рекорд которого держался на протяжении 34-х лет.

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«Всем, кто когда-либо был частью этой моей дороги за последние 20 лет, я просто хочу сказать большое спасибо», — отметил Джеймса.

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