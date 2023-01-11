Спорт 11 января 2023, 21:53 Ле Гре лишился поста главы Федерации футбола Франции

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Ноэля Ле Гре отстранили от должности президента Федерации футбола Франции (FFF). Об этом сообщил RT.

Генерального менеджера FFF Флоренса Хардуэна также отправили в отставку. Вице-президент FFF Филипп Диалло будет временно исполняющим обязанности главы организации. Уточняется, что Ле Гре раскритиковали после продления договора с главным тренером французской сборной Дидье Дешамом и после его слов в адрес Зинедина Зидана.

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РИА ФАН написало, что экс-президент УЕФА Мишель Платини претендует на пост главы FFF. Сам Платини пока предпочел воздержаться от комментариев относительно возможного назначения.

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