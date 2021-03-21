Латыпов выиграл серебро в масс-старте на этапе Кубка мира

Россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Он завоевал первый личный подиум в карьере в рамках Кубка мира и в этот же день встретил 27-летие.

Первым к финишу прибежал француз Симон Детье, который показал результат 35 минут 43,7 секунды и совершил два промаха на огневых рубежах.

Латыпов тоже дважды промахнулся и уступил лидеру 8,9 секунды.

«Гонка просто идеальная. Лежа стрелял точно. Второй рубеж нервничал. Последняя стойка — собрался. Все отбросил. Сказал себе бороться до конца», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Бронзовую медаль завоевал норвежец Йоханнес Бе, который отстал от победителя на 17,5 секунды и совершил три промаха.

Еще один представитель России — Матвей Елисеев финишировал 17-м, а Евгений Гараничев пришел 21-м.

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта по состоянию здоровья. Он заверил, что ничего серьезного нет.

Мужским масс-стартом завершился этап Кубка мира в Эстерсунде.

А биатлонистки из России остались без медалей в последней гонке сезона. Лучший результат среди соотечественниц показала Ульяна Кайшева, которая заняла пятое место. Светлана Миронова финишировала восьмой.