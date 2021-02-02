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    02 февраля 2021, 18:28

    Латвия примет чемпионат мира по хоккею

    Гора Орлов

    Латвия стала хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом объявила Международная федерация хоккея на льду (IIHF).
    Латвия примет чемпионат мира по хоккею

    «Известия» отмечали, что Международная федерация хоккея (IIHF) склонялась к возможному варианту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны.

    Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако 18 января IIHF объявила, что Белоруссия не примет чемпионат мира. Данное решение объяснили вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации, и пообещали выплатить Белоруссии денежную компенсацию из-за переноса спортивного мероприятия.

    26 января президент федерации Рене Фазель поделился мыслями о желании провести чемпионат мира в одной стране. По его мнению, шансы были у Латвии, Дании и Словакии.

    22 января стало известно, что Словацкий союз хоккея на льду и IIHF начали переговоры об организации в Братиславе части чемпионата по хоккею.

    По данным «РИА Новости», в конце января делегация IIHF побывала на спортивных объектах в Риге и Даугаве, где могут пройти матчи предстоящего турнира. По словам источника агентства, латвийская сторона готова предоставить условия для проведения чемпионата мира только на своей территории. В федерации считали этот вариант одним из наиболее приоритетных.