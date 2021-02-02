Латвия примет чемпионат мира по хоккею

«Известия» отмечали, что Международная федерация хоккея (IIHF) склонялась к возможному варианту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны.

Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако 18 января IIHF объявила, что Белоруссия не примет чемпионат мира. Данное решение объяснили вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации, и пообещали выплатить Белоруссии денежную компенсацию из-за переноса спортивного мероприятия.

26 января президент федерации Рене Фазель поделился мыслями о желании провести чемпионат мира в одной стране. По его мнению, шансы были у Латвии, Дании и Словакии.

22 января стало известно, что Словацкий союз хоккея на льду и IIHF начали переговоры об организации в Братиславе части чемпионата по хоккею.

По данным «РИА Новости», в конце января делегация IIHF побывала на спортивных объектах в Риге и Даугаве, где могут пройти матчи предстоящего турнира. По словам источника агентства, латвийская сторона готова предоставить условия для проведения чемпионата мира только на своей территории. В федерации считали этот вариант одним из наиболее приоритетных.