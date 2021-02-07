Ласицкене выиграла турнир «Русская зима»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла легкоатлетический турнир «Русская зима», который проходит в Москве.

Она с третьей попытки взяла планку 1,94 метра. Однако так и не перепрыгнула два метра, что смогла сделать 24 января.

«У меня праздничные ощущения после сегодняшнего выступления. О том, что не ладится, я буду говорить с тренером. Но рада, что в таких условиях удалось провести соревнования, и большое количество болельщиков тоже поднимает настроение», — привел слова спортсменки ТАСС.

Сейчас она отрабатывает технику и устраняет недочеты в разбеге. Ласицкене очень хочет выступить на чемпионате Европы.

Второе место заняла Кристина Королева с результатом 1,91 метра. Такую же отметку преодолела Дарья Слепова, но она уступила по количеству попыток.

А Анжелика Сидорова победила на соревнованиях по прыжкам с шестом. Спортсменка преодолела планку на отметке 4,87 метра. Это лучший результат сезона в мире. Серебро завоевала Аксана Гатауллина (4,70), бронзу — Ирина Иванова (4,50).

Традиционные соревнования по легкой атлетике состоялись в 30-й раз. Среди спортсменов разыграли медали в 19 дисциплинах.