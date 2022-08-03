Ласицкене в пятый раз выиграла чемпионат России по прыжкам в высоту

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене в пятый раз завоевала золото на чемпионате России по легкой атлетике в соревнованиях по прыжкам в высоту. Как сообщил ТАСС, спортсменка преодолела высоту в два метра.

Во время соревнований, проходящих в Чебоксарах, Ласицкене совершила три неудачных прыжка для взятия высоты в два метра четыре сантиметра.

Второе место заняла Наталья Спиридонова с результатом 1,91 метра. Бронза досталась Марии Кочановой, которая со второй попытки одолела высоту 1,91 метра.

Мария Ласицкене победительница Олимпийских игр 2021 года, трехкратная чемпионка мира. Также на ее счету золотая и серебряная медали чемпионатов Европы.