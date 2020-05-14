Ласицкене отреагировала на решение ВФЛА снять с себя оплату нейтрального статуса спортсменов

По данным информагентства, World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса спортсмена. Для атлетов старше 20 лет он будет составлять 250 долларов.

По словам Ласицкене она за то, чтобы спортсмена платили сами за себя. Но в данной ситуации есть один важный нюанс.

«Проблемы с нейтральным статусом начались у легкоатлетов из-за действий руководства ВФЛА, поэтому решение федерации отойти в сторону и скинуть оплату взноса на спортсменов неверное. Данный шаг вряд ли поможет ВФЛА вернуть доверие своих атлетов», — цитирует Ласицкене RT.