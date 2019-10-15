Ласицкене номинировали на звание лучшей спортсменки года

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене претендует на звание спортсменки года. 26-летнюю россиянку номинировала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

Список из 11 номинантов на звание «Спортсменка года» утвердила международная группа экспертов по легкой атлетике, в состав которой входят представители всех филиалов IAAF. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

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Вместе с Ласицкене номинированы кенийская легкоатлетка Беатрис Чепкоеч, спортсменка с Ямайки Шэлли-Энн Фрейзер-Прайс, британка Катарина Джонсон-Томпсон, Сифан Хассан из Нидерландов, бегунья из Кении Бригид Косгей, представляющая Германию Малайка Михамбо, Далайла Мухаммад из США, легкоатлетка из Бахрейна Сальва Эйд Насер, еще одна кенийская спортсменка Хеллен Онсандо Обирие и Юлимар Рохас из Венесуэлы.

Финалисты будут определены трехсторонним голосованием. Спортсменов года представят на сцене World Athletics Awards 2019 в конце ноября.

На завершившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.