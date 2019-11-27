Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго

Она напомнила, что на минувшей неделе стало известно, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики. Все заявки российских спортсменов о получении нейтрального статуса также остановили.

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О том, что организаторы турнира отказали трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене узнала вчера. Приглашение, которое ей прислали ранее аннулировали.

«Организаторы объясняют свое решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус», — пояснила Ольга Назарова.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации приостановили осенью 2015 года. Тогда скандал начался после расследования Всемирного антидопингового агентства. Только через год российским легкоатлетам разрешили принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. По каждому спортсмену решение Международной ассоциацией принимается индивидуально каждый год.

Новый скандал начался с того, что руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций обвинило руководителя российского ведомства Дмитрия Шляхтина в подлоге документов по делу спортсмена Данила Лысенко. По версии организации, легкоатлет пропустил три внеплановых допинг-теста и его заподозрили в употреблении допинга. Объяснений от России Международная ассоциация ждет до 12 декабря. Между тем Шляхтин подал заявление об отставке.