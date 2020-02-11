    11 февраля 2020, 12:13

    Ласицкене и Шубенков получили звание капитана российской армии

    Дарья Морозова

    Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира по бегу Сергей Шубенков получили воинское звание капитана. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Указ о присвоении званий подписан министром обороны Сергеем Шойгу.

    Также Ласицкене назвали лучшей легкоатлеткой Европы. В последнем сезоне спортсменка заняла первое место на зимнем чемпионате Европы и летнем мировом первенстве. Кроме того, Ласицкене одержала победу в финале «Бриллиантовой лиги».