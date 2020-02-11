Ласицкене и Шубенков получили звание капитана российской армии

Указ о присвоении званий подписан министром обороны Сергеем Шойгу.

Также Ласицкене назвали лучшей легкоатлеткой Европы. В последнем сезоне спортсменка заняла первое место на зимнем чемпионате Европы и летнем мировом первенстве. Кроме того, Ласицкене одержала победу в финале «Бриллиантовой лиги».