Ларссон попал в сферу интересов «Вольфсбурга»

В услугах бомбардира московского «Спартака» Джордана Ларссона заинтересован немецкий «Вольфсбург». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Газета.ru» рассказала, что «Вольфсбург» готов заплатить за трансфер футболиста 10 миллионов евро. По данным издания, представители клуба уже контактировали с агентом Ларссона. Переход игрока может состояться уже в ближайшее трансферное окно.

Контракт 23-летнего шведа с «красно-белыми» рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне он отыграл за столичную команду 28 матчей. В его активе — 15 голов и пять результативных передач.