Ларссон из «Спартака» заинтересовал команду «Боруссии»

Игрок столичного «Спартака» Джордан Ларссон стал интересен дортмундской «Боруссии». Об этом рассказал Goal.com.

Источник сообщил, что возможность покупки шведского игрока рассматривает команда дортмундской «Боруссии». Немецкий клуб сможет покинуть известный Эрлинг Холанд, поскольку его хотят заполучить к себе все главные клубы мира. Тогда «Боруссии» понадобится замена. В футбольной команде уверены, что Ларссон станет удачным дополнением к сложившемуся коллективу.

Однако директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что официальных запросов еще не получал. Интерес к игроку проявляет также лондонский «Вест Хэм», добавила «Газета.ru».