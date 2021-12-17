Лало Марадона заявил, что для него Месси является лучшим футболистом в мире

Брат бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны Лало сравнил его с форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси. Он отметил, что последний является лучшим футболистом в мире на данный момент. Об этом написало издание El Mundo Deportivo.

«Диего — лучший для меня. У Месси есть все рекорды, он выступал в составе очень хорошей команды. С моим братом было иначе. Это два разных футболиста, у моего брата был другой дух, он был храбрее, он подталкивал команду вперед и мотивировал их своей индивидуальностью. Этим он отличался от Месси. Но для меня Месси на данный момент лучший в мире», — процитировала «Газета.ru» слова Лало Марадоны.

Диего Марадона умер 25 ноября прошлого года в возрасте 60-ти лет. Долгое время аргентинец выступал за «Наполи», в составе которого становился двукратным чемпионом Италии. Также он играл в «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселоне», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз».