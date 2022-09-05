Спорт 05 сентября 2022, 11:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин Федерация бокса РФ: в возрасте 84 лет скончался двукратный олимпийский чемпион Лагутин РИА "Новости"

Читать 360tv в

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы по боксу Борис Лагутин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России, передал ТАСС.

Причина смерти не названа.

Реклама

Борис Лагутин выиграл золото на Олимпиаде 1964 года в Токио и Играх-1968 в Мехико. Он — бронзовый призер Олимпийских игр 1960 года в Риме. На его счету еще две победы на чемпионатах Европы в 1961 и 1963 годах.

Реклама

«Борис Николаевич был выдающимся человеком, который всегда стремился к развитию бокса и помогал подрастающему поколению освоить это ремесло», — написал президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале.

0 0 0 0 0 0