Все новости

Транспорт

06 сентября 2022, 06:36

Движение по синей и салатовой ветке московского метро приостановили

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Спорт

05 сентября 2022, 11:49

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин

Федерация бокса РФ: в возрасте 84 лет скончался двукратный олимпийский чемпион Лагутин

Читать 360tv в

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы по боксу Борис Лагутин умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России, передал ТАСС.

Причина смерти не названа.

Реклама

Борис Лагутин выиграл золото на Олимпиаде 1964 года в Токио и Играх-1968 в Мехико. Он — бронзовый призер Олимпийских игр 1960 года в Риме. На его счету еще две победы на чемпионатах Европы в 1961 и 1963 годах.

Реклама

«Борис Николаевич был выдающимся человеком, который всегда стремился к развитию бокса и помогал подрастающему поколению освоить это ремесло», — написал президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале.

Бокс

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама