Спорт 04 декабря 2023, 15:31 Лабытнанги впервые принял Кубок России по сноуборду

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В ямальском городе Лабытнанги стартовал Кубок России по сноуборду. В этом месте соревнования проходят в первый раз, сообщил ОТР.

Бороться за первенство будут спортсмены со всей страны в возрасте от 15 лет.

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«Тут трасса интересная. Мы были очень удивлены, что тут правда смогли такое построить», — сообщила журналистам участница соревнований Екатерина Потанина.

В среду, 6 декабря, ожидается проведение командной гонки сноуборд-кросс.