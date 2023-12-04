04 декабря 2023, 15:31
Лабытнанги впервые принял Кубок России по сноуборду
В ямальском городе Лабытнанги стартовал Кубок России по сноуборду. В этом месте соревнования проходят в первый раз, сообщил ОТР.
Бороться за первенство будут спортсмены со всей страны в возрасте от 15 лет.
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«Тут трасса интересная. Мы были очень удивлены, что тут правда смогли такое построить», — сообщила журналистам участница соревнований Екатерина Потанина.
В среду, 6 декабря, ожидается проведение командной гонки сноуборд-кросс.
Спортсмены
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