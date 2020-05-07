В 11 лет российский пилот «Формулы-1» с семьей переехал из России в Италию ради выступления в итальянских и международных картинговых чемпионатах. Сейчас Даниил живет в Монако, ему 26 лет.

«Россия — по-прежнему важная часть меня. Но, конечно, за время жизни в Италии я впитал и много итальянских черт. Без сомнений, Италия тоже в моем сердце. Я люблю обе страны», — заявил Квят.