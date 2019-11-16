Пилот «Торо Росо» Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».

Информация об этом вместе с соответствующим видео были опубликованы на официальном канале соревнований в Twitter. У россиянина сломался двигатель, указано в посте. После этого пилот «Торо Росо» вылетел с трассы и столкнулся с барьером безопасности.

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Россиянин Даниил Квят был оштрафован судьями Гран-при США на пять секунд за опасный маневр. Ситуация произошла 3 ноября в гонке чемпионата «Формулы-1» Гран-при США. Россиянин пытался обогнать Переса на последнем круге, но столкнулся с ним. Сам гонщик заявил, что «захлопывание калитки» в заездах — обычная практика, поэтому решение стюардов нелепо.

Квята штрафовали и раньше — 18 октября 2019 года на Гран-при в Мексике он финишировал девятым, но из-за столкновения с датчанином Кевином Магнуссеном из Haas получил 10 секунд штрафа и опустился на 11 место.