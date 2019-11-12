Квят будет выступать за «Торо Росо» в следующем сезоне

Гонщик Квят счел «чушью собачьей» штраф от судей на Гран-при США Подробнее

По данным издания, россиянин выступает за итальянцев с начала нынешнего сезона. До этого он катался за команду «Феррари». В активе пилота 34 очка в личном зачете. За два этапа до окончания сезона он занимает 13-ю строчку. Квят поблагодарил «Торо Росо» за возможность продолжить свою карьеру в «Формуле-1» и выразил надежду, что в следующем году он покажет такую же уверенную и сильную езду.