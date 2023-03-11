11 марта 2023, 17:56
Квинси Промес забил 100-й мяч за «Спартак»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил 100-й и 101-й голы за клуб в матче с «Факелом»
Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил 100-й и 101-й голы в составе команды. Футболист открыл счет в матче 19-го тура РПЛ против воронежского «Факела».
Встреча проходит на стадионе красно-белых в Тушине. Квинси Промес открыл счет в матче на 17-й минуте. Этот мяч стал для нападающего юбилейным, 100-м в составе москвичей.
Реклама
Нидерландец стал первым в истории команды легионером, которому покорилось такое достижение.
Реклама
«Поздравляем Промеса с юбилейным голом! До него сто и более мячей за красно-белых забили всего шесть игроков», — сообщили в пресс-службе «Спартака».
Там уточнили, что 100 и более голов за команду ранее забивали Никита Симонян, Сергей Родионов, Галимзян Хусаинов, Федор Черенков, Юрий Гаврилов и Егор Титов.
Ближе к концу первого тайма Квинси Промес забил второй мяч, сделав счет 2:0. Однако еще до перерыва футболисты «Факела» забили дважды и восстановили равновесие.
На родине бомбардир красно-белых проходит по уголовному делу о вооруженном нападении. Прокуратура Нидерландов попросила суд приговорить спортсмена к двум годам тюрьмы.
Спартак
Футбол
Реклама
Реклама