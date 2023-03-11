Спорт 11 марта 2023, 17:56 Квинси Промес забил 100-й мяч за «Спартак» Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил 100-й и 101-й голы за клуб в матче с «Факелом» Пресс-служба ФК "Спартак"

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Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил 100-й и 101-й голы в составе команды. Футболист открыл счет в матче 19-го тура РПЛ против воронежского «Факела».

Встреча проходит на стадионе красно-белых в Тушине. Квинси Промес открыл счет в матче на 17-й минуте. Этот мяч стал для нападающего юбилейным, 100-м в составе москвичей.

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Нидерландец стал первым в истории команды легионером, которому покорилось такое достижение.

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«Поздравляем Промеса с юбилейным голом! До него сто и более мячей за красно-белых забили всего шесть игроков», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Там уточнили, что 100 и более голов за команду ранее забивали Никита Симонян, Сергей Родионов, Галимзян Хусаинов, Федор Черенков, Юрий Гаврилов и Егор Титов.

Ближе к концу первого тайма Квинси Промес забил второй мяч, сделав счет 2:0. Однако еще до перерыва футболисты «Факела» забили дважды и восстановили равновесие.

На родине бомбардир красно-белых проходит по уголовному делу о вооруженном нападении. Прокуратура Нидерландов попросила суд приговорить спортсмена к двум годам тюрьмы.