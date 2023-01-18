Спорт 18 января 2023, 18:35 Кварацхелия попал в сферу интересов «Манчестер Сити»

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Кандидатура хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии заинтересовала руководство «Манчестер Сити». Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

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Отмечается, что игра 21-летнего грузина в Серии А и Лиге чемпионов привлекла внимание британского клуба. В текущем сезоне полузащитнику удалось забить 10 голов и отметиться 12 результативными передачами в 20 матчах. Его соглашение с «Наполи» действует до конца июня 2027 года.