«Квалификация в Лигу Европы». Голкипер «Ахмата» — о целях клуба на текущий сезон
Вратарь «Ахмата» Георгий Шелия рассказал «Известиям» о целях грозненского клуба в нынешнем сезоне.
«Мы будем бороться за победу в каждом матче, чтобы подняться как можно выше. Мы хотим порадовать своих болельщиков квалификацией в Лигу Европы. Это наше общее желание», — цитирует голкипера «Газета.ru».
По его словам, команда добьется всего, чего хочет, если футболисты приложат максимум усилий и все сложится хорошо.
Что касается требований, которые предъявляет к игрокам наставник Андрей Талалаев, то Шелия отметил организованность команды, агрессивную атаку и доведение комбинаций до их логического завершения.