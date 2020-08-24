«Мы будем бороться за победу в каждом матче, чтобы подняться как можно выше. Мы хотим порадовать своих болельщиков квалификацией в Лигу Европы. Это наше общее желание», — цитирует голкипера «Газета.ru».

По его словам, команда добьется всего, чего хочет, если футболисты приложат максимум усилий и все сложится хорошо.

Что касается требований, которые предъявляет к игрокам наставник Андрей Талалаев, то Шелия отметил организованность команды, агрессивную атаку и доведение комбинаций до их логического завершения.