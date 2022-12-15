Эксклюзив 15 декабря 2022, 00:06 «Кузница молодых талантов». Акинфеев рассказал о ежегодном турнире для юных футболистов в Подмосковье Акинфеев: на «Кубок Акинфеева» в Подмосковье приезжают много хороших юных футболистов Телеканал «360»

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Шестикратный чемпион России Игорь Акинфеев развивает сразу несколько проектов по поддержке и популяризации футбола в нашей стране. В интервью Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» он рассказал о «Кубке Акинфеева», новогоднем лагере для маленьких спортсменов и фонде «Страна футбола».

«Кубок Акинфеева» стал ежегодной традицией Подмосковья. Этим летом он прошел уже в четвертый раз и собрал ребят из команд ведущих футбольных школ России и Белоруссии.

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«Тут надо сказать большое спасибо властям, которые помогают проводить этот турнир. И министру спорта, и губернатору. Это большое подспорье для меня — что вообще мой турнир состоялся когда-то, и мне предложили очень классные условия для детей, для родителей, которые приезжают. Бронницы — это кузница молодых талантов. Там всегда приятно играть и выступать», — сказал вратарь.

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Он уверен, что этот турнир, как и другие, исключительно положительно влияет на уровень развития футбола в стране.

«Уровень турнира достаточно высокий и хороший. К нам приезжают очень классные школы, академии, хорошие команды. Последний турнир мне больше всего понравился тем, что там было действительно много хороших вратарей. В своем возрасте — 12 лет — уже такие яркие. И плюс ребята, которые в поле играют — есть, на что посмотреть», — поделился Акинфеев.

Спортсмен также рассказал о новом проекте своего фонда «Страна футбола». Для маленьких футболистов откроется Новогодний лагерь. Это будет очень похоже на обычный лагерь, но с серьезным уклоном в спорт. На базах, где будут организованы смены, есть футбольные поля, тренажерные залы, бассейны и так далее. Кроме того, ребят ждут обычные развлечения в виде концертов, представлений, дискотек, игр.