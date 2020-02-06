Кузнецова и Павлюченкова не будут выступать за сборную России

В составе женской сборной России по теннису перед квалификацией «Кубка Федерации» изменения. Из команды временно ушли Кузнецова и Павлюченкова.

Матч квалификационного раунда «Кубка Федерации» начнется 7 февраля в Румынии.

«Не примет участия в матче Анастасия Павлюченкова. Она после выступления на Australian Open взяла тайм-аут для лучшей подготовки к будущим турнирам… Не поможет команде и Светлана Кузнецова. У нее была травмы локтя после выступления на АО, и процесс восстановления в данный момент еще не завершен», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации тенниса России (ФТР).

Из-за того, что Кузнецова и Павлюченкова выбыли из строя, в команду вызвали Анну Блинкову (54-е место в рейтинге WTA). За нашу команду также выступят Екатерина Александрова (28-е место), Вероника Кудерметова (38-е место) и Анна Калинская (109-е место). Встреча с румынской сборной будет третьей в истории участия команд в «Кубке Федерации».