Спорт 20 августа 2023, 19:52 Кузяев забил первый гол за «Гавр» в матче с «Брестом», но победу клуб упустил Дебютный гол Кузяева не помог «Гавру» на встрече с «Брестом» Unsplash

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ФК «Гавр» уступил «Бресту» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Дебютный гол россиянина Далера Кузяева не помог команде. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Кузяев вышел на поле в стартовом составе и пробыл на поле весь матч. Мяч в ворота соперника он отправил на 52-й минуте встречи. У «Бреста» отличились Ромен Дель Кастильо и Лилиан Брассье.

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После двух туров «Гавр» записал на свой счет только одно очко. «Брест» — на лидирующих позициях в лиге с двумя победами.

С дебютным голом в чемпионате Франции Кузяева поздравили в Telegram сборной России по футболу, опубликовав снимок с матча.

Контракт с «Гавром» Кузяев подписал 12 июля, уйдя из петербургского «Зенита». Его новая зарплата, по информации Sport24, будет составлять 350 тысяч евро в год.