Кузбассовец прокрутил колесо обозрения руками и установил мировой рекорд

Валерий Остапенко из Кузбасса установил мировой рекорд по силовому экстриму, прокрутив руками колесо обозрения в Люберцах. Об этом написало издание «Подмосковье сегодня».

Вес колеса обозрения составляет 141 тонну. Остапенко удалось прокрутить его на 1,9 метра. На эту силачу потребовалась одна минута и 45 секунд. Для этого он использовал один канат. Рекорд зафиксировал главный тренер российской сборной по силовому экстриму Василий Грищенко, добавила «Газета.ru».