Курбан Бердыев возглавил казахстанский футбольный клуб «Кайрат»

Бывший тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев возглавил футбольный клуб «Кайрат». Об этом сообщили IncNews.

Он пробудет на посте тренера до конца сезона-2020. Однако контракт возможно продлить еще на два года. Бердыев сместил на посту Кирилла Кекера.

На данный момент «Кайрат» занимает третье место место в чемпионате Казахстана. Они уступают пять очков лидеру «Тоболу» из Кустаная.

Ранее футбольный клуб «Ювентус» определил сумму, за которую готов отдать нападающего Криштиану Роналду. Итальянцы планируют получить за переход Роналду 25–30 миллионов евро (более двух миллиардов рублей).