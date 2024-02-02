Спорт 02 февраля 2024, 13:07 Курбан Бердыев ушел с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»

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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев покинул свой пост. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на официальное заявление клуба.

Курбан Бердыев, которому исполнился 71 год, принял решение уйти самостоятельно. При этом он будет тренировать команду, пока клуб не выберет нового главного тренера.

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«ФК „Динамо“ уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу», — отметило руководство команды.

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