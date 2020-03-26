Стали известны клубы, которые хотят купить Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду получил сразу несколько предложений от футбольных клубов. Работу спортсмену предложили «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Как пишет испанское издание Diario Gol, переход в английский клуб возможен, если команда попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Текущее соглашение Роналду с туринским клубом действует до 30 июня 2022 года.

В «Ювентус» из мадридского «Реала» спортсмен перешел в июле 2018 года. За сделку испанский клуб получил 117 миллионов евро.

Ранее бомбардир каталонской «Барселоны» Лионель Месси выразил уверенность, что его вечный соперник Криштиану Роналду по-прежнему будет показывать результативную игру. Он назвал Роналду нападающим-хищником.