Куман прокомментировал уход с должности тренера сборной Нидерландов
Роналд Куман рассказал о своем уходе с должности главного тренера Нидерландов и прокомментировал свое назначение в «Барселону». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Королевского футбольного союза Нидерландов.
Он назвал честью работу со сборной и рассказал, что гордится успехами спортсменов. Тренер уверен, что у них большое будущее.
«Все знают, что „Барселона“ — клуб моей мечты. Возможность поработать там вызывает у меня особенные чувства», — добавил он.