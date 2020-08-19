Куман прокомментировал уход с должности тренера сборной Нидерландов

Он назвал честью работу со сборной и рассказал, что гордится успехами спортсменов. Тренер уверен, что у них большое будущее.

«Все знают, что „Барселона“ — клуб моей мечты. Возможность поработать там вызывает у меня особенные чувства», — добавил он.