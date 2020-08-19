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    19 августа 2020, 15:19

    Куман прокомментировал уход с должности тренера сборной Нидерландов

    Дарья Морозова

    Роналд Куман рассказал о своем уходе с должности главного тренера Нидерландов и прокомментировал свое назначение в «Барселону». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Королевского футбольного союза Нидерландов.

    Он назвал честью работу со сборной и рассказал, что гордится успехами спортсменов. Тренер уверен, что у них большое будущее.

    «Все знают, что „Барселона“ — клуб моей мечты. Возможность поработать там вызывает у меня особенные чувства», — добавил он.

    Новости SMI.FM