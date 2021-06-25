Кулагин проведет год в составе баскетбольного «Зенита»

Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с защитником Дмитрием Кулагиным. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу баскетбольного клуба.

Информация о пополнении состава появилась в Тwittеr-аккаунте клуба. Спортсмен будет играть в составе команды на протяжении года. Ранее Кулагин уже входил в состав «Зенита». Спортсмени выступал за команду в сезоне-2014/15.

Этот год спортсмен не смог принять участие в соревнованиях из-за финансовых несостыковок с клубом «Локомотив-Кубань». Кулагин выступал в составе этой команды в прошлом году.