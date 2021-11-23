Кулачные бои признали официальным видом спорта в РФ

Министерство спорта России признало официальным видом спорта бои на голых кулаках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.

«Вид соревновательной деятельности „кулачный бой“ признан спортивной дисциплиной», — рассказал инсайдер.

«Политика Сегодня» написала, что соответствующий департамент создан в Федерации бокса России. Отмечается, что в стране есть несколько организаций, которые занимаются проведением таких боев. Самые крупные — Hardcore и Top Dog.