Кулачные бои признали официальным видом спорта в РФ
В России признали официальным видом спорта кулачные бои
Министерство спорта России признало официальным видом спорта бои на голых кулаках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.
«Вид соревновательной деятельности „кулачный бой“ признан спортивной дисциплиной», — рассказал инсайдер.
«Политика Сегодня» написала, что соответствующий департамент создан в Федерации бокса России. Отмечается, что в стране есть несколько организаций, которые занимаются проведением таких боев. Самые крупные — Hardcore и Top Dog.