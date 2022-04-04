Кудряшов поделился ожиданиями от боя Бивола с Альваресом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов обсудил с порталом News.ru предстоящий поединок своего соотечественника Дмитрия Бивола с мексиканцем Саулем Альваресом.

Кудряшов заметил, что команда Альвареса всегда очень грамотно и в нужный момент выбирала соперников для него.

«Дмитрий — это боксер, который абсолютно не подходит Альваресу стилистически», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, Альварес больше действует на средней или ближней дистанции, «сотрясая и проводя свои комбинации».

«Бивол совсем другой. Он на ногах раскатывает соперников на дистанции. Не знаю, что Сауль будет делать с Дмитрием», — добавил Кудряшов.