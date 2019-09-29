Кубок за шаги. В Одинцове прошли соревнования по скандинавской ходьбе

Основатель скандинавской ходьбы Марко Кантанева приехал в Одинцово. Узнав, что россияне полюбили ходьбу с палками, спортсмен решил лично посмотреть, как проходят соревнования в Одинцовском округе.

Этим холодным осенним днем здоровый дух буквально вселился в Мещерский парк. Сюда съехались любители активного образа жизни. Проверить свои силы спортсмены смогли на международном кубке по скандинавской ходьбе. В России его проводят впервые.

Источник фото: телеканал «360»

Для смелых и опытных подготовили три дистанции: на пять, десять и 21 километр. Скандинавской ходьбой, или как ее правильно называют на родине северной, может заниматься любой желающий. Кстати, проверить технику и выбрать лучшего приехал и основатель этой спортивной дисциплины Марко Кантанева.

«Ограничением к занятиям является скорее физическое состояние, нежели возраст. Если вы физически можете ходить, значит, вы можете заниматься скандинавской ходьбой», — отметил финский лыжник, основатель скандинавской ходьбы Марко Кантанева.

Источник фото: телеканал «360»

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Соревнования проводил Добровольный физкультурный союз под руководством Ирины Слуцкой. Место выбрали не случайно. По словам Марко, трасса хороша тем, что на ней нет крутых подъемов и спусков. Она широкая и безопасная. Поддержать участников приехала и Лариса Вербицкая.

«Скандинавская ходьба покорила меня лет семь тому назад. Когда мы с мужем отправились в горы в августе и решили попробовать. Очень хорошо, что можно восстанавливать сердечнососудистую систему. Можно тренировать и приводить в порядок свои суставы», — рассказала телеведущая.

Источник фото: телеканал «360»

Все собранные с участников мероприятия средства направят на реабилитацию людей с ограниченными возможностями, которые тоже мечтают заниматься спортом. Ведь воплощение мечты таких особенных ребят — это настоящее чудо.