Спорт 29 мая 2023, 19:06 «Кубок содружества» по воздухоплавательному спорту проведут в Нижнем Новгороде в конце июня

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде с 23 по 28 июня будут проводить соревнования по воздухоплавательному спорту — «Кубок содружества». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

В чемпионате будут участвовать 25 пилотов, которые приедут сюда со всей страны. А также спортсмены будут представлять Казахстан, Бразилию, Белоруссию, Узбекистан и Армению. Посетить мероприятие смогут все желающие, вход будет бесплатным.

Авторы: