Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

Команда фигуристов «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Соперником «Красной машины» была команда «Время первых». Ее возглавляла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Лучше всех выступила Камила Валиева. Фигуристка набрала 179,19 балла. Второй стала Анна Щербакова — ее результат 169,06. Обе спортсменки входили в команду Загитовой. Результаты Валиевой и Щербаковой превысили мировой рекорд, уточнило RT.

Третьей, с результатом 163,33, стала Александра Трусова. Она была участницей команды Медведевой.

Соревнования проходили в Москве.

Команда Загитовой лидировала уже по итогам первого дня соревнований на Кубке Первого канала. «Красной машине» удалось набрать 931,41 балла. Сборная «Время первый» отставала от соперников с 912,92 балла.