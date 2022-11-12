Спорт 12 ноября 2022, 00:42 Кубок мира по хоккею не будут проводить в 2024 году — НХЛ Национальная хоккейная лига: Кубок мира может пройти в 2025 году Pxhere

Читать 360tv в

Кубок мира по хоккею не будут проводить в феврале 2024 года. Об этом 11 ноября рассказали в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил ТАСС.

Отмечается, что в течение года НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) решали вопрос о проведении Кубка мира в феврале 2024 года. Однако главный международный хоккейный турнир между лучшими командами через два года не состоится.

Реклама

«К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время», — подчеркнули в НХЛ.

Реклама

В пресс-службе добавили, что продолжат работу по планированию следующего Кубка мира, «надеясь на февраль 2025 года».

Последний мировой турнир прошел в 2016 году в Торонто. Россияне дошли до полуфинала, а победителем стала канадская команда.

В мае этого года сборной России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года.

В августе известный итальянский легкоатлет Федерико Барукко поддержал российских спортсменов. Он принял участие в ультра-марафоне Ultra-Trail du Mont-Blanc и вышел на старт в форме в цветах флага России.